Quando é o próximo sorteio da Mega-Sena acumulada em R$ 200 milhões?

Ontem nenhum apostador colocou as mãos no prêmio da Mega-Sena e o valor, que já era alto, subiu ainda mais e está avaliado em R$ 200 milhões, de acordo com dados da Caixa Econômica Federal, o sexto maior prêmio já pago pela loteria em sorteio regular nos últimos anos.

Para tentar botar as mãos nesse dinheiro o apostador deve caprichar em seus jogos e registrá-los nas casas lotéricas ou pelo aplicativo da Caixa Econômica Federal. A aposta simples custa R$ 5. Quem achar que vale ajudar a sorte pode optar por marcar mais dezenas no volante, mas o preço da aposta sobe consideravelmente.

Confira os números da Mega-Sena milionária desta quinta-feira

Quando será o sorteio da Mega Milionária?

O apostador que vai tentar a sorte no próximo sorteio da Mega-Sena não precisa correr. O sorteio milionário será realizado neste sábado, dia 9 de novembro, a partir das 20h, em São Paulo.

O sorteio será transmitido em tempo real nos canais da Caixa do Facebook e Youtube.

O que deu no sorteio de ontem?

No sorteio desta quinta-feira nenhum apostador levou a bolada da Mega-Sena, mas 160 apostas acertaram a quina e cada uma delas ganhou R$ 51.793,93. Na faixa dos quatro acertos, 13.197 apostas foram premiadas com R$ 897,06.

Os números sorteados foram:

03, 09, 14, 20, 28, 52