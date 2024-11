Confira os números da Mega-Sena milionária desta quinta-feira

O prêmio desta quinta-feira para o apostador que acertar as seis dezenas da Mega-Sena sorteadas pela Caixa Econômica Federal pode chegar a R$ 140 milhões. É um dos maiores prêmios regulares da loteria dos últimos 10 anos.

ANÚNCIO

Veja os números sorteados para a Mega-Sena de hoje:

03, 09, 14, 20, 28, 52

Lotofácil paga R$ 4,5 milhões; veja os números sorteados

A Lotofácil também está com a premiação acumulada de deve pagar no sorteio desta quinta-feira ao apostador que acertar as quinze dezenas um prêmio de R$ 4,5 milhões, de acordo com a Caixa Econômica Federal.

Confira os números sorteados para a Lotofácil desta quinta-feira: