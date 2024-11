Estudantes das 1ª e 2ª séries do Ensino Médio fazem o Provão Paulista na próxima semana

Nos dias 11 e 12 de novembro os alunos das 1ª e 2ª séries do Ensino Médio realizaram as provas do Provão Paulista Seriado. Ao todo, 898 mil estudantes devem realizar as provas que fazem parte do processo seletivo que ao final da 3ª série do Ensino Médio pode garantir uma vaga em diversas universidades e faculdades estaduais de São Paulo. As informações são da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP), por meio da Agência São Paulo.

Conforme a publicação, o Provão Paulista Seriado permite que os estudantes concorram a 15 mil vagas de estudo no ensino superior. Para tal, eles precisam realizar o exame nas três etapas do Ensino Médio uma vez que o Provão soma as notas obtidas nas três séries.

Enquanto os alunos da 3ª série do Ensino Médio já realizaram as provas do Provão Paulista Seriado neste ano, os alunos das 1ª e 2ª séries do Ensino Médio devem realizar a prova nos dias 11 e 12 de novembro. Para os alunos da 1ª série do EM, as provas começam às 14 horas nos dois dias, enquanto para os alunos da 2ª série do EM a aplicação das provas começa às 8 horas, com portões fechados às 7h45.

Ao todo, os estudantes terão quatro horas em cada dia para realizar o Provão, sendo que a permanência mínima na sala é de duas horas. No decorrer do exame, os estudantes respondem 90 questões de múltipla escolha. Nos anos iniciais do Ensino Médio os estudantes não realizam a redação.

Para cidades em que os dias 11 e 12 são feriados, a aplicação ocorrerá em 2 e 3 de dezembro deste ano.

Ingresso em Universidades

O Provão Paulista Seriado é um processo seletivo para alunos das escolas estaduais da Seduc-SP, escolas técnicas estaduais e das escolas das redes municipais e federais de Ensino Médio de São Paulo e de outros estados do país.

Por meio deles, os estudantes podem ter acesso a vagas destinadas ao Provão na USP, Unesp, Unicamp, Fatecs e Universidade Virtual do Estado de São Paulo. No entanto, por ser uma prova seriada, é necessário realizar a prova ao longo dos três anos de formação do Ensino Médio.