Padre afastado por vazamento de fotos íntimas com outros homens já recebeu título de “Construtor do Bem”

Padre afastado por vazamento de fotos íntimas com outros homens recebeu título de “Construtor do Bem” e já foi homenageado

O Padre Fábio Marsaro de Paula, de 52 anos, se viu envolvido em um incidente que afetou sua imagem pública. Após o vazamento de fotos íntimas, onde ele aparece em selfies, algumas ao lado de outros homens e em outras segurando uma cerveja com o órgão genital à mostra, o líder religioso deletou suas redes sociais.

Em decorrência do episódio, a Diocese de Catanduva anunciou seu afastamento. Em um artigo do UOL, detalhes sobre a vida do padre foram apurados.

Natural de Catanduva (SP), o líder religioso declarava ter uma “ligação profunda com a Igreja”, o que o motivou a seguir a vocação sacerdotal. Em vídeos no seu canal no YouTube, ele relatou que a fé sempre guiou sua trajetória religiosa, incluindo sua visita a diversas paróquias para celebrar missas.

O Padre Fábio Marsaro de Paula esteve recentemente na Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora, em São Vicente (SP), no dia 25 de outubro, abençoando os fiéis. Também celebrou uma novena na Paróquia São Judas Tadeu, em Catanduva, no dia 21 do mesmo mês.

Leia mais:

Em maio, foi homenageado pela Câmara de Vereadores de Novo Horizonte (SP) com o título de “Construtor do Bem” por sua atuação desde 2018 na Paróquia Santa Clara de Assis.

Durante uma participação no podcast Esperança Cast, ele falou sobre a importância da fé, do contato humano e da ajuda mútua, destacando que gestos simples, como “um abraço ou um bom dia”, podem ser curativos.

Em comunicado oficial publicado no dia 1º de novembro, assinado pelo bispo José Benedito Cardoso, a diocese solicitou orações pela recuperação do padre, mas não abordou o motivo do afastamento.

Fontes ligadas à Igreja afirmam que a decisão visa proteger a integridade da comunidade e focar na missão pastoral, sem entrar em detalhes sobre o incidente.