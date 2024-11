Padre influencer tem fotos íntimas vazadas no interior de São Paulo

O Padre Fábio Marsaro de Paula foi afastado de suas funções religiosas pela Diocese de Catanduva, em São Paulo. Conforme reportagem do Extra, o afastamento ocorreu após fotos do padre em momentos de intimidade serem vazadas. A decisão foi comunicada em nota emitida pela instituição religiosa na última sexta-feira (1).

O conteúdo das imagens vazadas mostra o padre em momentos de intimidade com outros homens e selfies nas quais ele aparece nu. Em alguns registros é possível ver que o homem segura uma lata de cerveja. As fotos foram compartilhadas entre a comunidade e outras igrejas da região, que exigiram um posicionamento da Diocese de Catanduva.

Presente nas redes sociais e no Youtube, Padre Fábio era sacerdote na paróquia Imaculada Conceição, no bairro Pompeo, em Palmares Paulista. Ele recentemente chegou a celebrar seu aniversário de 52 anos publicando uma foto no altar, enquanto em seu canal no Youtube foi compartilhado ao vivo um vídeo de homenagens a seu aniversário.

Afastamento e orações

O posicionamento da Diocese de Catanduva ocorreu por meio de uma nota oficial assinada pelo Bispo de Catanduva, Dom José Benedito Cardoso. No comunicado, ele confirma o afastamento do Padre de todas as suas atividades religiosas e pede para que os fiéis realizem “orações ao referido sacerdote” e também “por toda Diocese”.

Em declaração ao GLOBO, a Diocese confirmou a determinação e afirmou se tratar de uma “decisão cuidadosa” tomada pelo Bispo após consultar o conselho de presbíteros.