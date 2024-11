Homem preso suspeito de empurrar a mãe idosa da janela do terceiro andar em SP é bombeiro aposentado

Um bombeiro, de 45 anos, foi preso suspeito de empurrar a mãe, de 76 anos, da janela de um prédio em Santos, no Litoral de São Paulo. A mulher foi socorrida em estado grave após cair do terceiro andar na noite desta segunda-feira (4), conforme a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo

O homem serviu o corpo de bombeiros da polícia militar de SP, trabalhou na baixada santista e se aposentou. Ele e a mãe moram sozinhos no apartamento. Segundo vizinhos, as brigas eram constantes entre os dois.

A idosa caiu de uma altura de cerca de sete metros, sofrendo ferimentos graves, incluindo lesões na cabeça e rompimento do baço. A vítima foi encaminhada à Santa Casa de Santos, onde foi internada na UTI.

A idosa inicialmente negou a queda, mas estava confusa e entubada devido à gravidade dos ferimentos. Segundo o boletim de ocorrência, o suspeito alegou que encontrou a mãe caída após sair para o supermercado.

No entanto, vizinhos informaram à polícia que as brigas eram recorrentes, além de o filho não querer chamar o socorro, alegando que poderia cuidar da situação por ser bombeiro.

Investigações revelaram que a relação entre mãe e filho era marcada por violência doméstica. O homem foi preso em flagrante por tentativa de feminicídio e encaminhado ao Presídio Militar Romão Gomes, em São Paulo. O caso segue sendo investigado.