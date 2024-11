VÍDEO: Policiais disputam “racha” em São Paulo e são afastados; ação causou acidente

Policiais militares de São Paulo foram afastados após se envolverem em um “racha” com outra viatura no bairro do Ipiranga, na Zona Sul de São Paulo. De acordo com informações do Brasil Urgente, da TV Band, a ação acabou ocasionando um acidente.

Apesar de a infração ter acontecido em julho, as imagens só foram divulgadas recentemente. O caso foi registrado pelas câmeras corporais dos próprios agentes durante a disputa.

De acordo com a comunicação oficial da Polícia Militar, os policiais envolvidos já foram afastados e estão sendo processados pela Justiça Militar. O processo ainda está em andamento, e, por enquanto, a corporação não pode garantir a demissão dos agentes, já que essa decisão cabe à Justiça Militar.

Por outro lado, a expectativa é de que os policiais sejam dispensados, uma vez que a gravação da bodycam é considerada a principal evidência do comportamento impróprio.

Confira o momento do racha: