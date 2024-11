Homem de 47 anos é morto com tiros nas costas a caminho do trabalho em São Paulo

Na última terça-feira, dia 05 de novembro, um homem, de 47 anos, foi morto com dois tiros nas costas a caminho do trabalho durante uma tentativa de assalto em São Paulo. As informações são da Band.

De acordo com o portal, a vítima, identificada como Anderson de Souza Macedo, trabalhava como chefe da segurança em um shopping localizado na Zona Sul de São Paulo e realizava todos os dias fazia o mesmo caminho.

Os criminosos deram dois tiros pelas costas para roubar a moto do homem. Mesmo baleado, ele ainda tentou fugir, bateu em uma grade e caiu. Uma testemunha viu os assaltantes em cima dele, mas saíram sem levar a moto.

O celular da vítima não foi levado, mas a polícia deu falta de sua carteira. A investigação está buscando por imagens de câmeras de segurança para conseguir identificar os dois criminosos. O crime foi registrado como latrocínio.

Homem de 37 anos mata a própria mãe a facadas em apartamento e é preso no interior de São Paulo

Na noite da última segunda-feira (04), um homem de 37 anos matou a própria mãe com golpes de faca no apartamento onde moravam, no bairro Dom Bosco, na região do Taquaral, em Campinas, município no interior de São Paulo. Ele foi preso. As informações são do G1.

De acordo com a Polícia Civil, o homem, que não teve o nome divulgado, foi até a delegacia e confessou o crime. Conforme a Polícia Militar (PM), que atendeu a ocorrência, o autor do assassinato morava no imóvel com a mãe e a filha dele, de apenas sete meses.

A PM relatou que ele tem histórico de envolvimento com drogas e faz uso de medicamentos psiquiátricos. Ainda segundo a polícia, a criança é fruto de um relacionamento do homem com uma mulher que conheceu por redes sociais.

A mãe dele, de 61 anos, não aceitava que ele criasse a bebê em casa. Os vizinhos contaram à polícia que não ouviram nenhuma briga ou gritos no apartamento.

No 1º Distrito Policial, onde foi para confessar o crime, o homem estava com a filha. O Conselho Tutelar foi acionado para ajudar nas decisões sobre a guarda da criança.

O caso foi registrado na 2ª Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) do município como ameaça, violência doméstica e feminicídio. A faca usada pelo autor do crime também foi apreendida.