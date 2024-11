Saiba quem era a jovem achada morta em geladeira com sinais de violência, na Zona Oeste do RJ

A Polícia Civil investiga a morte da jovem Milena Vitória Garcia de Barros, de 22 anos, cujo corpo foi encontrado dentro de uma geladeira, em Senador Camará, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Conforme a investigação, ela foi agredida e esfaqueada antes de ser colocada no eletrodoméstico. O ex-marido da vítima foi preso pelo feminicídio e ocultação do cadáver.

ANÚNCIO

O corpo da jovem foi achado na segunda-feira (4) na casa em que ela morava, na comunidade do Viegas. O padrasto dela foi até a residência, pois não conseguia contato com Milena, e lá dentro viu que uma geladeira estava deitada no chão. Ao abrir a porta, se deparou com o corpo da vítima, bastante machucado.

Como o ex-marido de Milena tinha ido ao local no fim de semana para pegar os filhos do casal, de 2 e 5 anos, e logo os parentes desconfiaram dele. A Polícia Militar foi chamada, mas não localizou o homem no local.

Testemunhas confirmaram que o suspeito tinha ido até a casa da ex-mulher e que tinha saído de lá com as crianças. O homem teria retornado com os filhos depois, quando teria cometido o crime, com os menores na mesma residência. Ele fugiu, mas horas depois deixou as crianças com familiares e se entregou em uma delegacia.

Parentes relataram à polícia que o casal teve um relacionamento conturbado e o homem não aceitava o rompimento. Eles sempre brigavam e, por isso, até os vizinhos já estavam em alerta com a situação.

O caso foi registrado como feminicídio e ocultação de cadáver e é investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). O nome do suspeito não foi revelado, assim, não foi possível localizar sua defesa até a publicação desta reportagem.

LEIA TAMBÉM:

ANÚNCIO

Postagens sobre violência doméstica

Duas semanas antes de ser morta, Milena compartilhou uma postagem nas redes sociais falando sobre violência doméstica. A publicação mostrava várias camisetas ensanguentadas, com a seguinte legenda “Não aceite flores como desculpa”.

As camisetas tinham dizeres como: “Foi só uma vez”, “Eu irritei ele”, “Ele vai parar” e “Foi a última vez”.

Em outra postagem, ela escreveu: “Ensine o seu filho a nunca agredir uma mulher e a sua filha a nunca perdoar uma agressão. O futuro agradece”.