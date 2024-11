Idosa fica gravemente ferida ao cair do 3º andar de prédio no litoral de SP; filho bombeiro é preso

Idosa ficou gravemente ferida ao cair do 3º andar de prédio em Santos; filho dela foi preso suspeito de jogá-la

A Polícia Civil investiga uma tentativa de feminicídio contra uma idosa de 76 anos que caiu do 3º andar de um prédio, em Santos, no litoral de São Paulo. Testemunhas relataram que momentos antes ela tinha discutido com o filho, que é bombeiro militar. O homem, de 45, foi preso em flagrante e levado à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) da cidade.

ANÚNCIO

O caso aconteceu na noite de segunda-feira (4), em um prédio do Conjunto Habitacional Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, o BNH, que fica na Rua Jurubatuba, no bairro Aparecida. A Polícia Militar e uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados logo após a queda.

A vítima, que sofreu traumatismos cranioencefálico e no tórax, foi levada para a Santa Casa de Santos, onde permaneceu internada. Não há outros detalhes sobre o estado de saúde dela.

LEIA TAMBÉM:

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), vizinhos contaram que o filho da vítima tentou deixar o prédio, mas foi impedido. Na sequência, foi preso em flagrante pela tentativa de feminicídio.

A pasta destacou que, após ser ouvido na delegacia, “o homem, que é bombeiro militar, foi encaminhado ao Presídio Militar Romão Gomes”. O nome dele não foi revelado, assim, não foi possível localizar sua defesa.

O caso foi registrado como tentativa de feminicídio na Central de Polícia Judiciária de Santos (CPJ) e segue em investigação na DDM.