Festa do Livro da USP tem entrada gratuita e mais de 100 editoras oferecendo descontos em livros

Entre os dias 6 e 10 de novembro a Cidade Universitária recebe a 26ª Festa do Livro da USP. O evento, já considerado tradicional entre os estudantes e amantes da leitura, promove a venda de livros de mais de 100 editoras com descontos de, no mínimo, 50% sobre o valor da venda.

ANÚNCIO

Leia também: Fuvest 2025: Locais de prova podem ser consultados a partir desta sexta-feira

Conforme publicado pelo G1, o evento é organizado pela Edusp e teve sua primeira edição realizada no ano de 1999. Em pouco tempo a Festa do Livro se tornou uma referência entre os eventos literários de São Paulo por oferecer descontos significativos no valor dos livros.

Novidades para 2024

A edição deste ano da Festa do Livro da USP conta com novidades para os leitores. Desta vez, quem for ao evento poderá utilizar um novo sistema de busca integrada no site para conseguir se organizar e realizar uma busca pelos títulos de interesse. Além disso, uma delegação de 18 editoras comerciais e universitárias argentinas participará da Festa pela primeira vez.

No site do evento também é possível consultar um mapa com a localização das editoras, que estarão dispostas entre a Praça do Relógio Solar e a Avenida Professor Mello Moraes. Para conferir a lista completa de expositores a edição digital do flyer do evento já pode ser consultada.

A 26ª Festa do Livro da USP acontece de 6 a 10 de novembro, das 9h às 21h (quarta a sexta) e das 9h às 19h (sábado e domingo). A entrada no local é gratuita.