Morte na Amazônia: Dom e Bruno foram mortos por ordem de “Colômbia”, conclui Polícia Federal

O inquérito referente a morte do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips, em 05 de junho de 2022, foi concluído pela Polícia Federal. De acordo com o Metrópoles, os dois foram mortos como uma forma de represália a “atividades fiscalizatórias” realizadas na região do Vale do Javari, nas proximidades de Atalaia do Norte, Amazonas.

Em um relatório encaminhado pela Polícia Federal ao Ministério Público Federal no dia 1º de novembro, a PF indiciou nove investigados pelo crime, sendo que um deles, o “Colômbia”, foi apontado como sendo o mandante.

Rubén Dario da Silva Villar, “Colômbia”, foi tido como o mandante do duplo homicídio. Ele seria também o responsável por fornecer os cartuchos para a execução dos homens. Além disso, Colômbia, preso desde dezembro de 2022, também teria fornecido dinheiro para as atividades da organização criminosa e interferido para coordenar a ocultação dos cadáveres das vítimas. Além disso, o homem também é investigado por pesca ilegal e tráfico de drogas. Os demais indiciados foram acusados de participar da execução das vítimas e da ocultação dos cadáveres.

Ao todo, foram mais de dois anos de apuração para a conclusão do inquérito, que ainda reforça que a atuação do crime organizado na região de Atalaia do Norte é ligada à pesca e caça predatória. Devido a atuação do grupo, servidores de proteção ambiental que atuam na região e indígenas que residem nas proximidades temem a atuação criminosa.

Relembre o caso de Dom e Bruno

O desaparecimento do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips foi denunciado pela União dos Povos Indígenas do Vale do Javari (Univaja) no dia 5 de junho de 2022. Depois de mais de dez dias de buscas os corpos dos dois foram localizados esquartejados e carbonizados em uma área de mata fechada nas proximidades da margem do Rio Itacoaí.

Inicialmente, a principal suspeita dos investigadores era de que a dupla, que visitava uma equipe de vigilância indígena na região para a produção de um livro, teria sido vítima de uma emboscada por pescadores ilegais.