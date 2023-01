Caso Dom e Philip: PF conclui que ‘Colômbia’ foi mandante dos assassinatos

O superintendente da Polícia Federal divulgou nesta segunda-feira que Rubens Villar Coelho, conhecido como Colômbia, foi o mandante dos assassinatos do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips, no ano passado, no Amazonas.

Segundo Alexandre Fontes, há provas de que ele fornecia munições para Jefferson e Amarildo, as mesmas usadas para matar as vítimas, e ele ainda pagou o advogado de defesa quando Amarildo foi preso. “Não tenho dúvida que o mandante foi o Colômbia.”

Colômbia estava preso desde dezembro do ano passado, mas foi solto após pagar R$ 15 mil de fiança, em outubro, e agora teve a prisão novamente decretada por descumprir as condições da liberdade provisória.

Fontes também disse que tem outros nomes no caso, como o irmão de Amarildo, que foi indiciado, e de mais cinco pessoas que teriam participado de alguma forma na morte de Bruno e Dom. O irmão de Amarildo foi citado por ter fornecido a arma do crime e também vai responder por homicídio.

ASSASSINATO

Bruno e Dom sumiram quando seguiam de barco para Atalaia do Norte, no Amazonas, em uma viagem que deveria durar apenas duas horas.

As investigações levaram a polícia a Amarildo, que confessou o crime e apontou o local onde foram encontrados os corpos 10 dias depois. De acordo com o matador, eles foram mortos, esquartejados e tiveram seus corpos queimados e enterrados no meio da selva.

De acordo com Fontes, Bruno fiscalizava a pesca ilegal na região de forma intensa e colecionava desafetos na região, tendo inclusive sido ameaçado por Amarildo (Pelado) durante fiscalizações anteriores. O foco dos matadores, portanto, era Bruno, e o jornalista Dom Phillips foi morto porque estava no local errado e na hora errada