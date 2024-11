Licenciamento em SP: novembro é mês da placa final 9

Proprietários de veículos no estado de São Paulo com placa final 9 deverão quitar até o último dia útil do mês a taxa do licenciamento obrigatório anual, segundo calendário de Detran-SP (Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo).

De acordo com a legislação, conduzir um veículo não licenciado é infração considerada gravíssima e é punida com multa de R$ 293,47, além de sete pontos na CNH e remoção do veículo para o pátio do Detran. Somente no ano passado mais de 125 mil carros foram recolhidos das ruas por falta de licenciamento, de acordo com o órgão.

COMO PAGAR

O valor do licenciamento em São Paulo para 2024 é de R$ 160,22 para todos os veículos.

O pagamento deve ser feito na rede bancária informa do o número do Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam). Também é possível efetuar o pagamento pelo Internet Banking ou diretamente nos caixas eletrônicos.

SEM PENDÊNCIAS

Os bancos não poderão receber a taxa do licenciamento em São Paulo se o carro estiver com pendências de IPVA ou multas atrasadas. Nestes casos, será preciso quitar os débitos anteriores antes de quitar o licenciamento de 2024.

‘BAIXAR’ O DOCUMENTO

Uma vez quitado o imposto, o condutor deverá fazer o download do documento digital, que pode ser impresso ou salvo no celular para que seja apresentado quando for necessário.

O download pode ser feito pelo portal do Detran-SP (detran.sp.gov.br), do Poupatempo (poupatempo.sp.gov.br) ou da Senatran (portalservicos.senatran.serpro.gov.br), ou pelos aplicativos Detran-SP, Poupatempo Digital e Carteira Digital de Trânsito (CDT).

A partir do mês de dezembro, começa o prazo para a última placa do calendário efetuar o pagamento, a final 0.