São Paulo tem risco de temporal nesta segunda-feira, diz Climatempo

A semana do paulistano começa com mais promessas de chuva nesta segunda-feira e com potencial de temporais em toda região metropolitana de São Paulo, de acordo com dados da Climatempo.

Uma área de baixa pressão, conhecida como cavado, está associada a um forte fluxo de umidade vindo do norte do país, criando condições favoráveis para chuvas intensas em todo o estado de São Paulo nos próximos dias. Em algumas áreas, a previsão para os próximos dias é chover mais do que o esperado para o mês inteiro.

As condições de chuva também são altos para o Triângulo e noroeste de Minas Gerais, Belo Horizonte e Rio de Janeiro.

A instabilidade enfrentada no final de semana deve se estender por mais um tempo no estado de São Paulo. Uma nova frente fria se forma entre quarta e quinta-feira no sul do país e se deslocar para a região sudeste, aumentando as condições para chuva em São Paulo, Rio de Janeiro, sul e leste de Minas Gerais.

A formação de uma área de baixa pressão entre a costa paulista e fluminense deve colaborar ainda mais para o tempo permanecer chuvoso e a previsão para a primeira semana de novembro é de pancadas de chuva na maior parte do pais, com força suficiente para gerar transtornos, como alagamentos e deslizamentos.