Falha na leitura de QR Code dificulta acesso nas catracas do Metrô e CPTM, em São Paulo

Passageiros têm dificuldades para acesso às estações do Metrô e CPTM por meio de QR Code nesta segunda-feira

Um falha na leitura de QR Code nas catracas do Metrô e da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) dificulta o acesso às estações, na manhã desta segunda-feira (4). Passageiros que utilizam esse sistema precisam da ajuda de funcionários para a entrada. Apesar disso, as companhias dizem que a circulação dos trens ocorre normalmente.

O problema na leitura dos QR Codes começou na noite de domingo (3) e não afeta quem usa o cartão TOP ou o Bilhete Único.

A CPTM destacou ao “Diário dos Transportes” que “a circulação é normal nas cinco linhas” nesta manhã. “Desde a noite de domingo os validadores dos bloqueio não estão lendo os QR Codes. Os colaboradores estão auxiliando os passageiros nas entradas das estações. A CPTM pede desculpas pelos transtornos e já acionou a Autopass, responsável pelo serviço. A validação com Bilhete Único não foi afetada”.

O Metrô, por sua vez, informou que “a circulação dos trens nas linhas operadas pelo Metrô está normal nesta segunda-feira, 4 de novembro. Desde às 4h40, ocorre em algumas estações problema com a validação das passagens no modelo QR Code. Os funcionários do Metrô estão auxiliando e orientando os passageiros”, destacou.

“O embarque pode ser feito normalmente por meio do Bilhete Único ou adquirindo bilhetes edmonson nas bilheterias. A Autopass, responsável pelo serviço, trabalha para normalizar a situação. O Metrô lamenta os transtornos provocados e pede desculpas aos passageiros”, ressaltou o órgão.