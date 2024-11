Gabarito oficial do Enem 2024: saiba quando as respostas serão disponibilizadas

Mais de 5 milhões de estudantes devem prestar o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) no ano de 2024. Com data marcada para os dias 3 e 10 de novembro, o Enem 2024 acontecerá em todos os estados e no Distrito Federal, sendo a porta de entrada para diversas oportunidades no Ensino Superior.

Perto do primeiro dia de provas, é comum que os candidatos se questionem sobre datas e o cronograma do exame. Desta forma, listamos as principais datas as quais os candidatos devem se atentar, para além da aplicação das provas.

Gabarito Oficial

Conforme informações contidas no edital do Enem 2024, o gabarito oficial do exame será disponibilizado apenas no dia 20 de novembro, 10 dias após a realização do segundo dia de provas.

Na data em questão, os candidatos que desejarem corrigir as provas para ter uma ideia de seu desempenho deverão acessar o site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) para obter o gabarito oficial do exame.

Vale lembrar que portais e canais sobre estudos costumam realizar correções extraoficiais, que ajudam os candidatos a ter uma ideia de seu desempenho. No entanto, é importante reforçar que a correção oficial será divulgada somente pelo Inep.

O resultado oficial do Enem 2024 está programado para ser divulgado no dia 13 de janeiro de 2025, quando os candidatos poderão consultar seu resultado individual por meio da Página do Participante.