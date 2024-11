Motorista morre após bater em poste e carro ‘voar’ até teto de banco em SP; vídeo mostra estragos

Um motorista morreu em um acidente em Santo Amaro, na Zona Sul de São Paulo, na madrugada desta sexta-feira (1º). Após colidir contra um poste, o carro “voou” e atingiu o teto de uma agência bancária, que fica na esquina da Rua Marechal Deodoro com a Avenida Vereador José Diniz. O veículo pegou fogo após a batida e a vítima foi carbonizada.

Uma reportagem do “SBT” mostra os estragos no local do acidente (assista o vídeo abaixo):

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu por volta das 3h30. Os socorristas foram acionados, mas encontraram o veículo em chamas e constataram a morte da vítima no local. Não há informações sobre as causas da batida.

A identidade do motorista que morreu ainda não foi confirmada, já que seu corpo foi carbonizado e terá que ser submetido a exames necropsiais no Instituto Médico Legal (IML).

Por volta das 8h, o local seguia isolado para o trabalho de perícia da Polícia Civil. Quatro viaturas dos bombeiros prestam apoio, assim como agentes da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET).