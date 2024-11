Motociclista sem CNH é preso após atropelar e matar pedestre no ABC Paulista; vídeo mostra resgate

Motociclista sem CNH atropelou e matou pedestre na Vila Junqueira, em Santo André, no ABC Paulista; rapaz foi preso

O motociclista Vinnicius Ramos Pereira, de 24 anos, foi preso após atropelar e matar um pedestre na Vila Junqueira, em Santo André, no ABC Paulista. O piloto, que não tem Carteira Nacional de Habilitação (CNH), permaneceu no local e admitiu aos policiais que conduzia em alta velocidade quando atingiu a vítima, ainda não identificada, enquanto ela atravessava na faixa. Um vídeo divulgado pela página “Viva ABC” no Instagram mostra o momento da operação de resgate (assista abaixo).

O caso aconteceu na manhã de quinta-feira (31), na Rua do Amaro, esquina com a Avenida Capitão Mário Toledo de Camargo. A Guarda Civil Municipal (GCM) foi acionada após o acidente, mas já encontrou a vítima inconsciente. Assim, uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamada e tentou reanimar o pedestre, mas ele não resistiu e morreu.

Os GCMs identificaram o motociclista, que permaneceu no local. Ao ser questionado, o rapaz admitiu que não tem habilitação para conduzir motos e que sua CNH categoria B, que permite a direção de carros de passeio, foi cassada em função de excesso de infrações.

Vinnicius foi levado para o 6° DP (Distrito Policial) da cidade, onde contou que, “em razão da velocidade com que se deslocava, não conseguiu impedir o atropelamento”. O rapaz foi autuado por homicídio culposo na direção de veículo automotor e permaneceu à disposição da Justiça.

A defesa dele não foi encontrada para comentar o assunto até a publicação desta reportagem.