Feriado de Finados: São Paulo tem previsão de chuva forte

Após alguns dias de sol e tempo estável, o paulistano volta a enfrentar chuva moderada a forte na cidade e São Paulo neste final de semana, principalmente no sábado, dia do Feriado de Finados.

ANÚNCIO

De acordo com a Climatempo, no sábado o dia vai amanhecer claro, mas a nebulosidade deve aumentar à tarde e pancadas de chuvas com raios estão previstas para todo o estado de São Paulo, principalmente nas regiões centro-oeste e norte do estado, onde a previsão é de chuvas fortes.

O domingo também deve ser instável, com previsão de chuva na madrugada e manhã em toda a região sudeste, especialmente no norte, centro e oeste de São Paulo, Triângulo Mineiro, região da serra da Canastra, e na Grande Belo Horizonte.

LEIA TAMBÉM:

Ao longo do domingo a instabilidade deve aumentar, de acordo com a Climatempo, e a previsão é de pancadas de chuvas intensas em praticamente todo estado de São Paulo e Minas Gerais.

No final de semana, a temperatura deve oscilar entre 25º C e 26º C e as madrugadas continuam mais frias, com até 15 º C de mínima.

Mês de chuva

O mês de novembro é o último da primavera, antes da chegada do verão, mas já traz algumas características da nova estação para a região sudeste, como a elevação da temperatura e as pancadas de chuva e temporais isolados com mais freqüência, de acordo com os meteorologistas.