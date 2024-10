Emprego em SP: Grupo DPSP tem 564 vagas pra atendente de loja

O grupo responsável pela rede de drogarias São Paulo e Pacheco tem 564 vagas abertas no estado de São Paulo para os interessados em trabalhar como atendentes em loja.

Como a vaga não pede experiência e basta ser maior de idade e ter completado o ensino médio, pode ser uma boa oportunidade para as pessoas em busca do primeiro emprego.

Há vagas também para outros estados, conforme abaixo:

Rio de Janeiro - 127 vagas

Minas Gerais - 121 vagas

Goiás - 71 vagas

Bahia - 30 vagas

Espírito Santos - 29 vagas

Mato Grosso - 28 vagas

Pernambuco - 20 vagas

Distrito Federal - 19 vagas

Paraná - 13 vagas

Além do salário, as vagas oferecem plano de saúde, assistência odontológica, cesta básica, seguro de vida, vale transporte, vale refeição e PLR (Programa de Participação nos Resultados).

Para se inscrever, é necessário acessar a página de carreira do Grupo DPSP.

O Grupo DPSP é uma das maiores redes farmacêuticas do país, com 1.550 lojas espalhadas em nove estados brasileiros, além do Distrito Federal.