Mistério: mulher é abordada por homem em carro e leva tiro nas nádegas, na Região Metropolitana de SP

Uma mulher de 43 anos foi baleada nas nádegas por um homem, ainda não identificado, em Barueri, na Região Metropolitana de São Paulo, na tarde de terça-feira (29). Ela tinha acabado de deixar o filho na escola e seguia em seu carro, quando foi abordada, sendo que o suspeito fugiu após atirar. O caso é apurado pela Polícia Civil, mas a motivação do crime ainda é um mistério.

A vítima estava em seu carro na Rua Tailândia, situada no bairro Chácara Valparaíso, quando o homem entrou no veículo. Ele atirou e saiu correndo. Já a mulher, ferida no bumbum, pediu ajuda a populares e foi levada ao Pronto-Socorro Sameb. Não há outros detalhes sobre o estado de saúde dela.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), guardas civis municipais foram acionados após o ataque, mas não conseguiram localizar o suspeito.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio na Delegacia de Barueri. Os policiais buscam imagens de câmeras de segurança da região para tentar identificar o autor do crime.

A vítima deverá ser ouvida assim que possível para esclarecer se houve alguma motivação, se ela conhecia o suspeito, ou se foi atacada aleatoriamente.