Homem que assassinou esposa com 19 facadas procurou irmã e confessou: “Eu matei, eu matei”

Liozélio Alves da Costa, de 34 anos, preso suspeito de matar a esposa, Milena Oliveira dos Santos, de 26, com 19 facadas, no Guarujá, no litoral de São Paulo, fugiu para a casa de uma irmã após o crime. Segundo a ocorrência, ao chegar ao local, na Vila Rã, ele confessou aos gritos o que tinha feito após uma discussão com a vítima: “Eu matei, eu matei”. Na sequência, a mulher convenceu o irmão a ir até uma base da Polícia Militar, onde ele foi preso.

Milena foi achada morta na casa em que morava, na Rua Soldado André Fernandes Júnior, no Jardim Mar e Céu, na madrugada de segunda-feira (28). A PM foi acionada, mas no local os agentes já encontraram a vítima sem vida e acionaram a perícia da Polícia Civil. Uma análise apontou que ela levou 11 facadas nas costas, duas na mão direita, quatro no tórax, uma no ombro esquerdo e uma no rosto.

Um vídeo divulgado pelo “VTV News” mostra o momento em os policiais chegaram até a casa em que a vítima foi assassinada (assista abaixo).

Liozélio não estava no local, mas horas depois se entregou em uma base da PM. Ele foi levado para a Delegacia Sede de Guarujá, onde disse que mantinha um relacionamento conturbado com Milena e, “entre idas e vindas”, eles tinham discussões comuns de casal.

A mulher teria deixado a casa em que morava no último dia 24 após uma briga, mas acabou voltando e ele a esfaqueou em mais um conflito. O homem alegou que estava sob o efeito de “álcool e drogas” quando cometeu o crime.

Liozélio foi autuado em flagrante por feminicídio, mas logo teve a prisão convertida em preventiva pela Justiça. A defesa dele não foi encontrada para comentar o assunto até a publicação desta reportagem.