Jovem morre após dar entrada em hospital com marcas de espancamento; companheiro foi preso

A Polícia Civil investiga a morte da jovem Daniele Costa Guedes, de 21 anos, que deu entrada em um hospital na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, com sinais de espancamento. O companheiro dela, apontado como principal suspeito, fugiu após as agressões, mas acabou se entregando em uma delegacia e vai responder pelo feminicídio.

O caso aconteceu na noite do último sábado (26). Testemunhas contaram que Daniele estava com o homem em um bar em Rio das Pedras, também na Zona Oeste, quando eles começaram a discutir. Logo, o homem passou a espancá-la e depois fugiu do local.

Pessoas que presenciaram a briga socorreram a jovem e a levaram ao Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, mas ela estava muito machucada e já deu entrada sem vida.

O caso passou a ser investigado e logo o suspeito pelo crime foi identificado. O homem teve a prisão temporária decretada pela Justiça. No domingo (27), ele se apresentou na Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), onde foi autuado pelo feminicídio.

O nome dele não foi revelado, assim, não foi possível localizar sua defesa até a publicação desta reportagem.

Nas redes sociais, parentes e amigos lamentaram a morte de Daniele. “Vou sempre me lembrar de você assim: linda e cheia de luz. Infelizmente, tiraram você de nós e só cabe a mim aceitar a vontade de Deus com muita dor em meu coração. Te amo para sempre. Descanse em paz, minha priminha”, escreveu uma prima da vítima.