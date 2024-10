Marido diz que matou esposa com 12 facadas por ela ter trocado nudes com outro homem, no interior de SP

Josimar Gomes dos Santos, de 37 anos, foi preso em flagrante após confessar ter matado sua companheira, Taciana Maria Ramos, de 36, com 12 facadas, no interior de SP

A Polícia Civil investiga a morte de Taciana Maria Ramos, de 36 anos, vítima de feminicídio, em Araçariguama, no interior de São Paulo. O autor do crime é o marido dela, Josimar Gomes dos Santos, de 37, que foi preso em flagrante. O homem foi encontrado ensanguentado pela Polícia Militar e confessou que atacou a vítima a facadas, alegando que ela tinha trocado nudes com outro homem.

O caso aconteceu na madrugada de segunda-feira (14). De acordo com o boletim de ocorrência, Josimar contou que olhou o celular da esposa enquanto ela estava no banho, quando viu que ela enviou fotos nuas a um homem e também recebeu nudes de volta.

A mulher viu que o companheiro estava com o aparelho celular quando saiu do banheiro e uma briga foi iniciada, quando o homem dizia que “queria ver mais coisas”. Os dois entraram em luta corporal, quando ele pegou uma faca e feriu a vítima 12 vezes.

O suspeito saiu da casa e foi encontrado por policiais militares que faziam uma patrulha pela Rua Coronel Joaquim Augusto, no centro da cidade. Ensanguentado, ele foi questionado pelos agentes e confessou que tinha acabado de assassinar a esposa. Os PMs foram até o endereço e acionaram uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas os socorristas já encontraram Taciana sem vida.

Josimar, que ainda estava com o celular da esposa nas mãos, todo cheio de sangue, foi levado para a Delegacia de Polícia de São Roque, também no interior paulista, onde foi autuado em flagrante por feminicídio. Depois, foi levado para a Cadeia Pública da cidade, onde permanece após ter a prisão convertida em preventiva.

A defesa do homem não foi encontrada para comentar o assunto até a publicação desta reportagem.

Vítima já tinha denunciado violência doméstica

Segundo a polícia, em 2019, Taciana procurou uma delegacia, quando denunciou Josimar por lesão corporal e violência doméstica. Na época, ele a teria esfaqueado nas costas, quando a vítima fingiu que estava morta para conseguir escapar. Ela foi socorrida por uma vizinha e, ao ser ouvida na delegacia, disse que iria se separar dele.

Porém, o casal retomou o relacionamento, que continuou sendo conturbado ao longo dos anos. Vizinhos relataram que as brigas entre eles eram frequentes, sempre motivadas por ciúmes.