Menino de 13 anos ferido em explosão de granada tem alta após amputar um dos dedos da mão

Após mais de uma semana internado o adolescente que se feriu após a explosão de uma granada de efeito moral em sua mão recebeu alta nesta segunda-feira, dia 28 de outubro. Segundo apuração do Metrópoles, o menino de 13 anos precisou amputar o polegar de sua mão esquerda devido aos ferimentos sofridos na explosão.

De acordo com a reportagem, o menino encontrou a granada na avenida Castello Branco, no Jardim Ouro Verde, em Bauru (SP). O artefato teria ficado no local após a ação da Polícia Militar que esteve presente no bairro para conter um protesto de moradores da região. O menino, que encontrou a granada, levou o item para sua casa, onde aconteceu a explosão do artefato.

Controle de distúrbio

Segundo informações preliminares, a ação de controle de distúrbio realizada pela Polícia Militar seria em uma série de protestos por conta da morte de dois jovens durante uma ação policial no Jardim Vitória. Vídeos publicados nas redes sociais mostram que os moradores do bairro realizaram uma série de protestos com faixas, chegando a queimar pneus nas ruas da região.

Além de protestar pelas mortes, os moradores também protestaram pela ação de policiais militares que agrediram pessoas dentro do velório de um dos jovens morto em uma suposta troca de tiros com a polícia. A ação é investigada por meio de um inquérito instaurado pela PM.