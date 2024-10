Granada que feriu adolescente de 13 anos teria sido utilizada em contenção de protesto

Granada é encontrada dentro de armário de abrigo para pessoas em situação de rua e vulnerabilidade, no Centro de SP

Informações publicadas pelo Metrópoles revelaram que a granada que explodiu nas mãos de um adolescente de 13 anos teria sido utilizada na contenção de um protesto. A explosão aconteceu no último domingo, dia 20 de outubro, em Bauru, no interior de São Paulo.

O artefato teria sido localizado pelo adolescente na Avenida Castelo Branco, no dia 18 de outubro. Na data em questão, moradores da região realizaram um protesto contra a morte de dois jovens durante uma ação policial.

Conforme a Secretaria de Segurança Pública (SSP), o caso da morte dos jovens de 18 e 21 anos foi registrado como morte decorrente de intervenção policial, tráfico de drogas, associação para o tráfico, localização/ apreensão de objeto e tentativa de homicídio.

O episódio em questão, seguido da intervenção dos militares durante o velório dos jovens, motivou a manifestação dos moradores do bairro Jardim Ouro Verde. Os civis queimaram pneus e levantaram placas com pedidos por Justiça.

Artefato encontrado próximo ao local dos protestos

Conforme a reportagem, o adolescente de 13 anos ferido pela explosão de uma granada encontrou o artefato na última sexta-feira (18), na mesma avenida em que foram realizados os protestos. No local, a PM realizou uma “ação para controle de distúrbio”.

No domingo, dia 20 de outubro, o artefato explodiu na mão do menino dentro de sua residência, localizada no bairro Jardim Vitória. Ele foi levado para atendimento na UPA da região.

Até o momento não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde atualizado do adolescente ferido.