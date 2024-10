Em semana de Enem, estudantes da rede estadual realizam o Provão Paulista

Os alunos do Ensino Médio das escolas da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) devem realizar a edição 2024 do Provão Paulista Seriado nos dias 30 e 31 de outubro. A avaliação é uma das portas de entrada para universidades e faculdades públicas do estado de São Paulo.

ANÚNCIO

De acordo com informações publicadas pelo Metrópoles, a presença dos alunos é obrigatória nos dois dias de prova, que começam às 8h da manhã. Os portões são fechados 15 minutos antes do início da aplicação das provas, que terão duração de cinco horas no dia 30 de outubro, e quatro horas no dia 31. A permanência na sala é obrigatória por pelo menos 2 horas.

Para os alunos de escolas estaduais, Etecs e escolas municipais que aderiram ao Provão ou escolas das universidades estaduais farão a prova em suas escolas de origem. Estudantes de outros estados ou de escolas federais realizarão a prova em locais previamente informados.

Quais temas são abordados no Provão

Na quarta-feira (30) os alunos deverão realizar uma prova composta por 48 questões de língua portuguesa, inglesa, física, química e biologia, além de uma redação. Já na quinta-feira (31), os estudantes responderão 18 questões de matemática e mais 24 distribuídas entre as disciplinas de história, geografia, sociologia e filosofia.

As notas individuais serão divulgadas a partir do dia 09 de janeiro de 2025, sendo que a primeira chamada para os estudantes nas universidades está prevista para ocorrer em 20 de janeiro. Ao todo, são oferecidas 15.390 vagas pelo Provão Paulista, sendo elas 1.500 para USP, 934 para a Unesp, 325 na Unicamp, 10.000 nas Fatecs e 2.631 na Universidade Virtual do Estado de São Paulo.