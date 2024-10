Retirada de pontos na cabeça: relembre acidente de Lula antes de presidente remover pontos

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fez uma visita médica nesta segunda-feira (28), a fim de remover os pontos na cabeça, resultado de um acidente doméstico. A Secretaria de Comunicação da Presidência não revelou o local onde o procedimento foi realizado.

O presidente passou por uma avaliação médica após sofrer uma queda no banheiro do Alvorada, no sábado (19). Na última terça-feira (22), a equipe médica do Hospital Sírio Libanês, onde foi atendido, compartilhou atualizações sobre o estado do líder político.

Os médicos teriam divulgado uma nota, indicando que Lula “está estável”, além de contar com a possibilidade de retornar às atividades cotidianas. Até então, não havia sido especificado se existia algum tipo de limitação nos compromissos do presidente.

Na última sexta-feira (25), Lula fez novos exames médicos e apresentou mais uma vez um “quadro estável” e aptidão para retornar ao trabalho. O presidente teria se acidentado enquanto tentava cortar a unha do pé no Palácio da Alvorada.

