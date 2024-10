Eduardo Suplicy passa por tratamento para combater câncer no sistema linfático, diz colunista

O deputado estadual Eduardo Suplicy (PT-SP), de 83 anos, passa por um tratamento para combater um linfoma não Hodgkin, que é um câncer que afeta as células do sistema linfático. Segundo Mônica Bergamo, colunista do jornal “Folha de S.Paulo”, o político recebeu o diagnóstico em julho passado e, de lá pra cá, já passou por quatro sessões de imunoquimioterapia.

ANÚNCIO

O câncer em questão é considerado raro e agressivo, pois afeta a sistema imunológico. Apesar disso, segundo a reportagem, o diagnóstico ocorreu com a doença ainda em estado inicial, o que é positivo.

As sessões de imunoquimioterapia combinam medicamentos endovenosos tradicionais com outros que estimulam o sistema de defesa do corpo a atacar as células cancerígenas. Apesar do tratamento, segundo a colunista, ele mantém a agenda de trabalho na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) em ritmo normal.

Em agosto, ele fez uma viagem para o Reino Unido para compromissos internacionais, quando pegou covid-19. Na volta, quando já estava curado da doença, foi diagnosticado com pneumonia. Por conta disso, ficou quase duas semanas internado.

Ele recebeu alta médica no sábado (26), sendo que no domingo (27) fez questão de ir às urnas para escolher o novo prefeito de São Paulo. Ele declarou apoio a Guilherme Boulos (PSOL), mas o candidato não conseguiu superar Ricardo Nunes (MDB), que foi reeleito.

LEIA TAMBÉM:

Parkinson

Antes de ser diagnosticado com câncer, Suplicy já fazia tratamento contra a doença de Parkinson. Ele revelou o uso de Cannabis medicinal, aliado com uma rotina saudável, para controlar os sintomas.

Recentemente, ele apareceu em postagem nas redes sociais fumando a substância, quando destacou na legenda que ela é “terapêutica e medicinal”.