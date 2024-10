Para não errar: confira simulador online para treinar sua votação nas urnas

Está disponível na página da Justiça Eleitoral um Simulador de Votação para quem quiser treinar o voto na urna eletrônica. As votações acontecem neste domingo (27), a fim de decidir o responsável por conduzir os municípios a partir de 2025.

Ao acessar, basta selecionar a opção ‘Votando no 2º Turno’ das eleições municipais e clicar na tecla “Confirma” para iniciar a votação. O simulador tem caráter didático e pode ser usado várias vezes para o treinamento.

Acesse o simulador por meio deste link!

Preferência na votação

Eleitores com 80 anos ou mais têm prioridade absoluta na fila de votação. Pessoas com 60 anos ou mais também são contempladas em atendimento prioritário, bem como pessoas com deficiência, gestantes, com criança de colo e lactantes, entre outras.

Em caso de necessidade, avaliada pelo mesário, o eleitor poderá levar um acompanhante e autorizar o ingresso dele na cabina de votação. O acompanhante deve se identificar perante à mesa receptora de votos.