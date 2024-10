Eleições municipais: celulares proibidos nas cabines e colinha com número do candidato? Saiba o que é permitido

Para um voto tranquilo e seguro, existem algumas regras antes de acessar as urnas. A fim de definir o responsável por comandar o Executivo no início de janeiro de 2025 e cumprir com o dever de cidadão, é importante estar preparado.

Celulares são proibidos?

Os eleitores podem levar seus celulares até os postos de votação, mas com algumas restrições. Antes de entrar na cabina de votação, o celular deverá ficar no local indicado pelos mesários.

O uso do telefone móvel na cabina de votação, ainda que desligado, é vedado pela legislação eleitoral para garantir o sigilo do voto. Máquinas fotográficas e filmadoras também estão proibidas.

Colinha individual com números são permitidas?

Os eleitores são livres para levar uma colinha para a cabine de votação, a fim de votar com tranquilidade. Inclusive, se trata de uma recomendação dos órgãos. A anotação é de uso individual.

