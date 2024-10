Número de acidentes aéreos registrados no Brasil em 2024 impressiona

Dados publicados pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) revelaram que ao menos 127 pessoas morreram em acidentes aéreos registrados no Brasil ao longo deste ano. No entanto, conforme informações do O Globo, os dados não consideraram as cinco vítimas da queda de um avião de pequeno porte na última quarta-feira (23).

No ano de 2023, o levantamento realizado pela Cenipa registou 77 mortes em acidentes aéreos. O aumento no número é atribuído a queda do avião de passageiros da VoePass, que vitimou 61 pessoas em Vinhedo, interior de São Paulo.

Ao total, foram registrados até o momento 136 acidentes aéreos, sendo que destes 33 registraram mortes. Os dados colocam o ano de 2024 como o ano com maior número de mortes em acidentes aéreos, seguido por 2016, quando 104 pessoas morreram em 45 ocorrências registradas.

Segundo levantamento do Cenipa, as principais causas dos acidentes registrados em 2024 tiveram origem em problemas mecânicos, incluindo mau funcionamento do motor. No entanto, também foram registrados casos causados por problemas de excursão de pista e perda de controle.

Epidemia de acidentes aéreos?

O ano de 2023 foi marcado por uma série de acidentes aéreos em todo Brasil, registrando o maior número de ocorrências desde 2018. Ao todo, foram 155 casos registrados, 13% a mais do que em 2022. A taxa de fatalidade também apresentou um aumento significativo, passando de 49 (em 2022) para 77 mortes.

Em declaração ao O Globo, o gestor de crises e investigador de acidentes aeronáuticos, Maurício Pontes, afirmou não ser possível afirmar de que estamos em uma “epidemia de acidentes aéreos”.

“Sob um olhar ainda dependente de cada conclusão investigativa, os mais recentes [acidentes] nos permitem apontar um nexo de causalidade entre eles. Cada um desses 155 casos conta uma história diferente. São eventos isolados, que não indicam que este seja um momento ruim para viajar em uma aeronave”.