Vítimas da queda de avião de pequeno porte em São Paulo são identificadas

Quatro vítimas da queda de um avião de pequeno porte no interior de São Paulo foram identificadas. A aeronave, que caiu durante a noite da última quarta-feira (23), transportava funcionários da empresa Abaeté Aviações, com sede em Salvador (BA). Segundo informações do G1, a empresa é especializada em prestar serviços de fretamento e aeromédico.

As vítimas prestavam serviços como comandante, copiloto, mecânico, médica e enfermeiro, e voltavam de um trabalho realizado em Santa Catarina. O voo tinha como destino a cidade de Belo Horizonte (MG) onde faria um pouso para abastecimento antes de seguir viagem para Salvador.

Até o momento, somente o enfermeiro não teve sua identidade divulgada.

Veja quem são os mortos:

Jefferson Rodrigues Ferreira, de 36 anos (comandante);

Dulcival da Conceição Santos, de 39 anos (copiloto);

Sylvia Rausch Barreto, de 31 anos (médica);

Joseilton Borges, de 53 anos (mecânico);

Entenda o caso

Durante a noite do dia 23 de outubro a aeronave de pequeno porte bateu em um morro e caiu em uma área de mata fechada em Santa Branca, na região do Vale da Paraíba, interior de São Paulo. Ainda durante a noite as equipes de resgate identificaram o local da queda e isolaram o local até a chegada dos agentes da Polícia Técnica Científica e do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa).

Os corpos foram retirados do local apenas no dia de hoje (24) e encaminhados para o Instituto Médico legal. Não houve sobreviventes. Até o momento não foram identificadas as causas do acidente.