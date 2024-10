Não há sobreviventes da queda de avião no interior de São Paulo

As cinco vítimas ainda estão em meio aos destroços

Os cinco ocupantes do avião Embraer-121 Xingu, prefixo PT-MBU, e que caiu na divisa entre Paraibuna e Santa Branca, no interior de São Paulo, durante uma forte chuva que caía na região no final da tarde de quarta (23), não sobreviveram, informou o Corpo de Bombeiros.

A aeronave partiu de Florianópolis (SC) e seguia para Belo Horizonte (MG), bateu num monte durante uma forte chuva e caiu na Estrada da Fazenda Capela/Fazenda Caetê, em uma área de difícil acesso, localizada entre os sítios Carpir e Caetê, já próxima ao município de Santa Branca. O chamado para o resgate foi feito às 18h46.

As condições adversas, como a forte chuva, a baixa visibilidade e o estado de destruição da aeronave, dificultaram a localização das vítimas, segundo os Bombeiros. A corporação disse que o local está isolado para identificação dos corpos, que estão em meio aos destroços.

As equipes da Defesa Civil Municipal de Paraibuna e a Polícia Militar também foram acionadas para a ocorrência. A Força Aérea Brasileira (FAB) informou que investigadores dos órgãos especializados da FAB foram mobilizados para realizar as apurações iniciais do acidente.

Segundo os registros, a documentação da aeronave, com capacidade para oito assentos, estava regular. A Certidão de Verificação de Aeronavegabilidade (CVA) do avião venceria em 25 de junho do ano que vem. E a situação de aeronavegabilidade era considerada “normal”.

Investigadores do Quarto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o Seripa-IV, órgão regional do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), já estiveram no local para dar início às investigações.

De acordo com a Defesa Civil do Estado, durante a tarde choveu pelo menos 40 milímetros em 6 horas na região, que fica a cerca de 100 quilômetros de São Paulo, no Vale do Paraíba.