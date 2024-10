Avião bate em morro e cai no interior de São Paulo; busca por vítimas continua

Um avião Embraer-121 Xingu, com oito assentos, que partiu de Florianópolis (SC) e seguia para Belo Horizonte (MG), caiu na divisa entre Paraibuna e Santa Branca, no interior de São Paulo, durante uma forte chuva que caía na região no final da tarde de quarta (23). Por volta da 1h30 desta quinta (24), os destroços do avião foram localizados pelas equipes de resgate. Ainda não há informações sobre os ocupantes. O avião de pequeno porte bateu em um morro e caiu em uma área de mata

De acordo com a Força Aérea Brasileira (FAB), o avião sumiu dos radares de monitoramento às 18h39. No começo da madrugada, bombeiros informaram que equipes de resgate chegaram ao local onde o avião caiu e encontraram os destroços.

“As condições adversas, como a forte chuva, a baixa visibilidade e o estado de destruição da aeronave, têm dificultado a localização das vítimas”, informou o Corpo de Bombeiros em nota.

A área onde o avião caiu fica perto do limite de Paraibuna e Santa Branca, municípios a cerca de 100 quilômetros da capital paulista, no Vale do Paraíba. Moradores da região relataram um ruído que identificaram como uma falha num motor. Logo em seguida, um estrondo de explosão.

Segundo o Corpo de Bombeiros, chovia no momento do acidente. De acordo com a Defesa Civil do Estado, durante a tarde choveu pelo menos 40 milímetros em 6 horas na cidade.