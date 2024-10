“Era para eu estar morta”, afirma mulher atacada pelo ex-marido no interior de SP

No final da tarde da última quinta-feira (24) Amanda Ramazini, de 31, teve alta hospitalar após sobreviver a um ataque a faca realizado por seu ex-marido, o engenheiro Luís Fernando Silveira. Conforme reportagem publicada pelo G1, a mulher concedeu uma entrevista após deixar a unidade de saúde em que estava internada devido a gravidade dos ferimentos.

Em declaração Amanda e sua mãe, Rosana, que também foi ferida pelo agressor, relembraram o momento do ataque. No dia 21 de outubro, as duas mulheres e a filha de 1 ano do ex-casal foram esfaqueadas por Luís Fernando Silveira ao tentarem retirar pertences pessoais do apartamento em que Amanda morava com o ex-marido.

Segundo Amanda, ficou claro que pela forma como o ex-marido a atacou a intenção dele era tirar sua vida. “Nesse momento ainda estou vivendo a gratidão de estar viva porque tenho certeza absoluta, pelo jeito que ele me atacou, que era para eu estar morta”.

Como aconteceu o ataque

Amanda e Luís Fernando estavam separados há um mês, sendo que a mulher possuía uma medida protetiva contra o ex-marido por agressões anteriores. No dia do ocorrido, ela foi com a mãe e os filhos até Franca, onde aproveitou que estava para pegar as roupas das crianças no apartamento e fazer a cobertura do bolo de aniversário do filho mais velho, que comemoraria a data na escola.

Enquanto esperava a filha buscar o bolo no carro, Rosana foi surpreendida pelos gritos de Amanda alertando sobre a chegada do engenheiro no imóvel. As duas mulheres e a bebê se trancaram no banheiro do apartamento, o único cômodo com chave, mas a porta foi arrombada pelo homem.

“Nós imploramos para ele parar [com os golpes]. Eu olhando para minha filha muito atenta para onde ele ia direcionar a faca. Foram momentos desesperadores”, revela Rosana.

No momento da agressão, Amanda tentou lutar com o ex-marido, mas foi ferida com pelo menos 20 facadas, tendo seu pulmão perfurado e um grave ferimento no punho que quase atingiu uma artéria. Ao todo, a mulher precisou de mais de 200 pontos, sendo 60 na cabeça.

Histórico agressivo

Segundo a mulher, o medo de que o ex-marido pudesse fazer algo contra ela e os filhos era uma constante no relacionamento. Dias antes do ataque o engenheiro tentou sequestrar o filho mais velho do casal, que foi informado pela família da mãe sobre o ocorrido.

“Ele foi avisado de que foi o pai que machucou a mãe. Está muito abalado, chorou muito. Acredito agora que é o momento de recuperação para todo mundo. O que eu mais agradeço é o fato de eu estar viva e poder estar com meus filhos porque é o que importa. Eu sou uma mãe, estou grávida e eles são tudo na minha vida. Abri mão de tudo para estar com eles e vai continuar sendo assim”.