Engenheiro que esfaqueou a ex, a filha e uma idosa saiu da prisão 1 semana antes do crime

Após ser solto em uma audiência de custódia, um engenheiro civil foi preso em flagrante, suspeito de esfaquear a ex-esposa grávida, a filha do casal de 1 ano de idade e a avó da criança. O caso foi registrado em Franca, interior de São Paulo, na última segunda-feira, dia 21 de outubro. As informações foram disponibilizadas pelo G1.

Em fala ao G1, a delegada Juliana Paiva, da Delegacia de Defesa da Mulher, conta que o homem não aceitava o fim do relacionamento e furar os pneus do carro da ex-mulher, sendo preso no dia 11 de outubro. Apesar da prisão, ele foi liberado no dia seguinte após uma audiência de custódia, mas era alvo de uma medida protetiva que o impedia de se aproximar da ex.

Segundo a delegada a vítima tinha deixado a casa em que morava com o ex-marido e estava residindo em Ribeirão Preto com a mãe. Antes de conseguir se mudar ela já estava tentando fugir de sua casa, mas não conseguia uma vez que o ex a impedia de ter acesso à chave do carro.

Ela retornou ao apartamento para buscar seus pertences, mas foi surpreendida pelo ex, que ainda era considerado morador do condomínio. A mulher, a filha de 1 ano e a avó da menina foram feridas pelo homem e seguem hospitalizadas sem risco de morte.

O que diz o suspeito

Conforme relato da delegada, o homem afirma que foi impedido de ver o filho mais velho do casal e que por tal motivo teria ficado insatisfeito com a atitude da ex-esposa. No entanto, os investigadores responsáveis pelo caso rejeitam a versão do engenheiro, que também contradiz com o relato da vítima.

“No momento em que o autor foi até a casa, o filho estava na escola, não estava na casa”, afirma.

Após cometer as agressões, o homem ainda tentou fugir do local do crime, mas foi impedido pela ação de moradores e funcionários do condomínio. Ele foi preso em flagrante e é investigado pelos crimes de tentativa de feminicídio e homicídio.