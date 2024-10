Após deixar a prisão, homem espanca menino de 4 anos e tenta simular “morte acidental”

Uma criança de quatro anos foi brutalmente espancado pelo namorado de sua mãe no dia 15 de outubro, na zona leste de São Paulo. Conforme informações do Metrópoles, o suspeito era namorado da mãe do menino agredido e teria deixado a prisão nove dias antes do ocorrido. Ele foi preso novamente na última sexta-feira, dia 18 de outubro.

De acordo com a reportagem o homem, identificado como Pedro Almeida, cumpria pena por tráfico de drogas e recentemente havia deixado a penitenciária em liberdade condicional. Ele teria ficado responsável por cuidar do menino enquanto a mãe da criança saia para trabalhar.

Ao chegar, a mulher notou que o filho estava com diversas marcas de mordida e hematomas espalhados pelo corpo. A criança contou que o “tio”, como costumava chamar o companheiro da mãe, o teria agredido e jogado da escada.

O homem fugiu do local após ser confrontado pela mãe da criança, mas se entregou à polícia e teve a prisão temporária efetuada.

“Não sei o que me deu”

O caso em questão está sendo investigado pelo 10º DP (Penha). De acordo com Denis Cortiz, delegado responsável, o homem confessou ter agredido o menino após a criança “fazer bagunça”.

Em seu depoimento, Pedro Almeida teria dito que a criança chegou a desmaiar durante as agressões. “Não sei o que me deu, eu comecei a bater na criança. Eu comecei a bater e uma hora dei um soco na cabeça dela e ela desmaiou”.

Na tentativa de simular uma morte acidental, o suspeito teria jogado o menino da escada. Ele então teria levado o menino para uma cama e ficou pensando em como agir, quando viu que a criança acordou o suspeito entrou em contato com a mãe.

Após a agressão o menino foi levado ao hospital, onde segue internado na UTI com fraturas na costela e danos ao fígado e baço. Apesar da gravidade dos ferimentos, o quadro vem apresentando melhora.