Crianças são levadas a hospital após terem contato com veneno de rato em creche, na Zona Norte de SP

Alunos de creche da Zona Norte de SP foram hospitalizados após terem contato com veneno de rato no pátio da unidade

Pelo menos dez alunos do Centro de Educação Infantil (CEI) Diret Parque Novo Mundo, na Zona Norte de São Paulo, foram hospitalizados após terem contato com veneno de rato que tinha sido espalhado no pátio da unidade. As crianças, com idades entre 2 e 3 anos, não chegaram a ingerir a substância, mas brincaram na área onde havia o produto. Algumas reclamaram de dor de barriga e tiveram febre, assim, seguiam em observação no Hospital Municipal Vereador José Storopolli na manhã desta terça-feira (22).

O caso aconteceu na tarde de segunda-feira (21). Quando estava perto do horário de saída, às 17h30, os pais foram avisados que os filhos tinham manuseado o veneno e alguns passaram mal, assim, foram levados ao hospital, onde fizeram exames de sangue e urina.

O veneno de rato teria sido espalhado na área externa da creche no período das férias. A Prefeitura de São Paulo disse que armadilhas foram instaladas em locais sem acesso pelas crianças, porém, um grupo acabou localizando uma delas no jardim.

“Nesta terça-feira (22), parte do material de uma das armadilhas foi encontrado no jardim e assim que a equipe escolar tomou conhecimento da presença do produto, fez a retirada, higienização das mãos das crianças e encaminhamento para atendimento médico. Não houve ingestão”, afirmou a administração municipal.

Ainda conforme a prefeitura, as crianças foram prontamente atendidas e estão em observação. “O quadro é estável e elas passarão por nova avaliação antes de receberem alta”.

Por fim, a administração destacou que o caso será apurado. “A Diretoria Regional de Educação (DRE) abriu um processo de apuração e todas as medidas cabíveis serão tomadas”, informou.