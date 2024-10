Mulher grávida ferida a facadas por engenheiro segue internada em estado grave

A jovem Amanda Ramazini, de 31 anos, segue internada em estado grave após ser ferida com mais de 20 facadas pelo ex-marido. O caso, registrado em Franca, interior de São Paulo, aconteceu na última segunda-feira, 21 de outubro. Segundo informações divulgadas pelo G1, a mãe e a filha mais nova de Amanda, que também foram feridas durante o ataque, receberam alta hospitalar.

ANÚNCIO

Leia sobre o caso: Engenheiro que esfaqueou a ex, a filha e uma idosa saiu da prisão 1 semana antes do crime

Amanda foi esfaqueada pelo ex-marido, o engenheiro civil Luís Fernando Silveira, de 32 anos, que não aceitava o fim do relacionamento entre os dois. Ao todo, ela recebeu mais de 20 facadas e está internada em estado grave com uma perfuração no pulmão e deslocamento de placenta. Amanda está grávida de 3 meses do terceiro filho do casal.

Familiares relatam relação conturbada

Em declaração à imprensa, o irmão de Amanda, Otávio Baldim Ramazini, relata que a relação do casal no particular era bem diferente da apresentada por Luís Fernando nas redes sociais e em seu círculo de amigos. Segundo ele, a irmã era vítima constante de abusos psicológicos, chegando até mesmo a registrar um boletim de ocorrência contra o engenheiro no ano de 2019.

Segundo Otávio, o engenheiro até mesmo chegou a agredir o filho mais velho do casal durante uma das brigas. O menino, de 7 anos, inclusive chegou a ser alvo de uma tentativa de sequestro dias antes do ataque a facadas.

Uma semana antes do ataque que vitimou Amanda, Luís Fernando chegou a ser preso após furar os pneus do carro da mulher, que tinha uma medida protetiva contra ele e estava morando com a mãe em Ribeirão Preto. Ela voltou ao apartamento em que morava com o ex-marido apenas para retirar alguns pertences do local, quando foi surpreendida pela chegada do homem.

Segundo a Polícia Civil, a motivação do crime foi o término do relacionamento. O homem foi preso preventivamente após ser detido com ajuda de moradores e funcionários do condomínio.