Com Marçal comportado, sabatina com Boulos mantém o nível

Com um Pablo Marçal surpreendentemente comportado, sem fazer provocações, a sabatina de pouco mais de meia hora com Guilherme Boulos (Psol), candidato a prefeito de São Paulo, realizada nesta sexta (25), discutiu propostas para a capital e em poucos momentos escorregou para ataques ao concorrente Ricardo Nunes (MDB).

Mas teve momentos em que, tranquilamente, tanto Marçal quanto Nunes declararam que votariam nulo num cenário em que o primeiro estivesse presente ou no cenário atual.

Marçal está em Roma, na Itália, descansando com a família, e disse que não decidiu ainda se voltará ao Brasil para votar no domingo. Ao final da sabatina, depois de se despedir de Boulos (a quem chamou de Guilherme o todo todo, e o classificou como “corajoso”), o terceiro colocado nas eleições no primeiro turno fez uma oração pedindo “compaixão para a cidade de São Paulo”.

