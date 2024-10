Nunes diz que Boulos “apertou o botão do desespero”

A sabatina marcada para esta sexta (25), às 12h, no canal de Pablo Marçal no X com Guilherme Boulos (Psol), candidato à Prefeitura de São Paulo, foi durante criticada pelo seu adversário no pleito, Ricardo Nunes (MDB). O atual prefeito prontamente se negou a comparecer.

ANÚNCIO

O prefeito da capital e candidato à reeleição disse nesta quinta (24) que o adversário Guilherme Boulos (PSOL) “apertou o botão do desespero” ao aceitar participar de uma sabatina com o influenciador Pablo Marçal (PRTB), que disputou o primeiro turno da eleição e foi derrotado.

Marçal passou toda a campanha chamando Boulos de “cheirador de cocaína” e, na última sexta-feira antes do primeiro turno, chegou a publicar um laudo falso que supostamente comprovaria a acusação.

Sobre o desafio de Marçal, Nunes foi crítico na quinta (24): “Acho que vocês da imprensa dão muita ênfase a uma pessoa que sequer foi para o segundo turno. Eu acho que vocês poderiam dar mais ênfase a quem está no segundo turno”, disse Nunes.