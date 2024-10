Vídeo mostra momento em que entregador é morto com mais de 20 tiros em SP; imagens são fortes

Vídeo mostra momento em que o entregador Evailton Vale Silva, de 37 anos, foi executado com mais de 20 tiros, no Grajaú, na Zona Sul de SP

Imagens de câmeras de segurança de uma adega registraram o momento em que o entregador Evailton Vale Silva, de 37 anos, foi executado com mais de 20 tiros, no Grajaú, na Zona Sul de São Paulo. Ele trabalhava no local, quando dois criminosos chegaram em uma motocicleta e um deles efetuou um disparo do lado de fora. O homem, que usava capacete, entrou no estabelecimento e foi na direção da vítima, que tentou se esconder em uma câmara fria, mas acabou assassinada.

ANÚNCIO

Veja o vídeo abaixo publicado pelo “Metrópoles” (ATENÇÃO: Imagens fortes):

O caso aconteceu no último domingo (20). As imagens mostram que Evailton estava na adega com outro entregador e o atendente. Ao escutarem o barulho de um tiro disparado do lado de fora, o rapaz que fazia o atendimento se jogou no chão, enquanto os entregadores entraram na câmara fria.

Enquanto estava lá dentro, Evailton chegou a dizer para o colega que seria morto. Segundos depois, o atirador entrou no local e seguiu direto na direção no freezer, onde mirou na vítima e efetuou 23 disparos, segundo apontou a perícia. O outro entregador e o atendente não ficaram feridos.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, mas já constatou a morte de Evailton no local. O corpo dele foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames necropsiais.

Conforme a Polícia Civil, a vítima tinha antecedentes criminais por roubo e chegou até mesmo a ser preso por falta de pagamento relacionado à pensão alimentícia. A corporação busca pelos criminosos que o executaram, mas, até a manhã desta quarta-feira (23), ninguém tinha sido preso.

A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) informou que o caso foi registrado como homicídio pelo 101º DP (Jardim Imbuias). “O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) foi chamado para prestar assessoramento”, informou a pasta.