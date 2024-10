Hospital divulga o estado de saúde das vítimas feridas por atirador no RS

(Imagem: Reprodução/ Correio do Imbé)

Imagens do cerco ao atirador.

Conforme reportagem publicada pelo portal Metrópoles, o Hospital Municipal de Novo Hamburgo divulgou novas informações sobre o estado de saúde das vítimas baleadas por Edson Fernando Crippa, de 45 anos, durante a noite do dia 22 de outubro, em Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul.

ANÚNCIO

Leia sobre o caso:

Ao todo, 12 pessoas foram atingidas pelo homem, sendo que três delas morreram em decorrência dos ferimentos. Foram mortos Eugênio Crippa (74), pai do atirador; Everton Luciano Crippa (49), irmão do atirador e Everton Kirsch Júnior (31), policial militar.

Cleris Crippa (70), mãe do atirador, está internada em estado grave após ser baleada ao mesmo três vezes. Além dela, Priscilla Martins (41), cunhada do atirador, também está internada em estado grave após ser baleada uma vez.

Estado das demais vítimas

Segundo informações do Hospital Municipal de Novo Hamburgo, outras duas vítimas seguem internadas em estado grave após serem baleadas pelo atirador. São elas os policiais Rodrigo Weber Volz (31), que se encontra no bloco cirúrgico, e João Paulo Farias (26), que também está no bloco cirúrgico após ser baleado na cabeça.

O Guarda Municipal Volmir de Souza (54), segue estabilizado na sala vermelha após ser atingido por três disparos. Os policiais militares Eduardo de Brida Geiger (32) e Joseane Muller (38) foram atingidos por um disparo no tornozelo e ombro respectivamente e seguem estáveis clinicamente.

Leonardo Valadão Alves, de 26 anos, foi atingido por um tiro de raspão no supercílio e já recebeu alta hospitalar.