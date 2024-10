Fortes chuvas coloca São Paulo em estado de atenção para alagamentos hoje (23)

Como consequência das fortes chuvas responsáveis por atingir a cidade de São Paulo nesta quarta-feira (23), a capital paulista foi colocada em estado de atenção para alagamentos pelo Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) a partir das 18h. De acordo com o órgão, é esperado chuvas de moderada a forte até à noite.

ANÚNCIO

“A propagação de áreas de instabilidade, associadas à presença de um cavado, área de baixa pressão, nos níveis mais altos da atmosfera está provocando chuva em forma de pancadas com intensidade moderada a forte na Capital paulista. Neste momento chove de moderada a forte entre o Centro, parte da zona leste, zona sudeste e parte da zona oeste. O deslocamento é lento, rumo às zonas oeste e sul, o que favorece a formação de alagamentos.” diz a atualização do órgão municipal no site.

“As precipitações podem vir acompanhadas de rajadas de vento. A próxima hora, segue com potencial para precipitações com intensidade moderada a forte intensidade e formação de alagamentos”, completa.

Leia mais:

Clima nos próximos dias em SP

No site do CGE, os próximos dias da semana ainda haverá chuva com intensidades variadas.

“A quinta-feira (24) começa com chuva, mas mesmo entre muitas nuvens, acontecem aberturas de sol no decorrer do dia que vão favorecer a elevação da temperatura. No fim da tarde há potencial para pancadas isoladas com curta duração. Os termômetros oscilam entre a mínima de 19°C na madrugada e a máxima de 28°C à tarde”, diz o site.

“A sexta-feira (25) terá muitas nuvens, aberturas de sol e temperatura em elevação. Atenção com os ventos que desde a madrugada serão intensos. As maiores rajadas podem alcançar os 70 Km/h. Há potencial para queda de árvores e as pancadas de chuva ganham força à tarde. Mínima de 20°C e máxima de 27°C.”, completa.