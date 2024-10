Grande São Paulo tem alerta para temporais nesta quarta-feira

A região metropolitana de São Paulo pode sofrer mais um dia com intensos temporais nesta quarta-feira, de acordo com dados da Climatempo, que monitora uma frente fria que passa em alto mar e está lançando mais umidade sobre o continente.

Segundo os especialistas, esse fator, combinado com a circulação atmosférica e o calor, deve levar chuvas intensas sobre as regiões centro-sul e leste do estado de São Paulo, onde estão os municípios da Grande São Paulo, que podem começar de manhã e voltar a ocorrer nos períodos da tarde e noite.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta nesta quarta-feira para chuvas intensas na região metropolitana com a ocorrência de ventos de até 60 km/h, que podem causar alagamentos e queda de galhos de árvores sobre a rede elétrica. As primeiras pancadas de

Além da Grande São Paulo, de acordo com a Climatempo o risco de temporal é grande no Vale do Ribeira, litoral sul e Baixada Santista. No centro-norte, noroeste e oeste de São Paulo os municípios podem ter pancadas fortes de chuva, com ventos e raios de até 70 km/h.

Amanhã

As condições favoráveis para chuvas fortes devem permanecer nos próximos dias na capital paulista, com possibilidade de temporais localizados em várias regiões.

Ciclone

Nesta quinta-feira, há também a previsão de um ciclone extratropical entre o Uruguai e a costa do Rio Grande do Sul que dará origem a uma nova frente fria.

Na região sudeste, os efeitos do ciclone serão ventos fortes e mar agitado em toda a costa de São Paulo e Rio de Janeiro.