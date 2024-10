Ex-padre, de 76 anos, é preso sob suspeita de abusar sexualmente de crianças e adolescentes

O ex-padre Bernardino Batista dos Santos, de 76 anos, foi preso em sua casa, na cidade de Juatuba, região metropolitana de Belo Horizonte (MG). De acordo com reportagem publicada pelo G1, o ex-padre foi denunciado por uma série de abusos sexuais contra crianças e adolescentes.

Após a prisão, a denúncia de Bernardino se manifestou e alegou que a prisão preventiva do ex-padre é abusiva, “pois não tem amparo processual e constitucional”. Vale lembrar que o acusado nega as acusações feitas contra ele.

Entenda o caso

O ex-padre foi denunciado após uma suposta série de abusos sexuais cometidos contra crianças de 3 a 11 anos de idade, entre os anos de 1999 e 2001. No entanto, o inquérito policial foi aberto somente no ano de 2021, após a mãe de uma menina denunciar um caso ocorrido em 2016 durante uma excursão para um sítio localizado em Tiros.

A menina que relatou o caso afirmou ter sido abusada pelo ex-padre, e seu desespero após o crime teria sido acompanhado de perto por testemunhas enquanto Bernardino sempre negou o crime e buscou tirar a credibilidade da criança.

Os relatos dos anos de 1999 a 2001 fazem referência ao período em que o padre era diretor da Escola Infantil e padre da Paróquia Nossa Senhora Medianeira e Santa Luzia, na região leste de Belo Horizonte (MG).

Afastamento definitivo do ofício sacerdotal

Foi no ano de 2021 que a Arquidiocese de Belo Horizonte abriu uma investigação sobre os casos denunciados pelas vítimas do então padre. Na ocasião, o processo foi encaminhado à Roma e analisado pelo Vaticano, que determinou o “afastamento definitivo do ofício sacerdotal”.