Ex-policial militar é preso suspeito de simular suicídio do filho depois de matá-lo na Zona Leste de SP

Um ex-policial militar foi preso suspeito de simular suicídio do próprio filho, após matá-lo na garagem de casa, na Vila Curuça, na Zona Leste de São Paulo. De acordo com o Brasil Urgente, da TV Band, a vítima, identificada como Tomás de Freitas, de 27 anos, foi socorrida e levada ao hospital, mas chegou morto. A prisão do acusado é temporária.

Durante a ocorrência, o suspeito disse que o filho estava bêbado e teria se jogado de um vão entre os telhados da casa e da garagem, a fim de cometer suicídio. De acordo com ele, o jovem sofria de depressão e ingeriu um litro de água sanitária antes do ocorrido.

Ao chegar na unidade de saúde, foram encontrados ferimentos na parte de cima de sua cabeça, na nuca, testa e lado direito do crânio. Ao longo da investigação, a Polícia Civil negou a ideia de se tratar de suicídio e o pai imediatamente se tornou suspeito da morte.

“A posição do corpo era incompatível, canos estavam empoeirados, não tinha como o rapaz passar naquele vão sem bater nos canos”, disse a delegada Aline Lima.

Durante o atendimento do filho, o pai havia saído para beber e não quis acompanhá-lo até a unidade de saúde. Os vizinhos relataram que o suspeito e a vítima tinham uma relação conturbada antes da morte.

O jovem morava com o pai e a avó há três meses e, segundo a irmã da vítima, ambos tinham problemas com drogas e álcool. No passado, o suspeito teria sido preso e condenado por corrupção, conforme a polícia, tendo cumprido sua pena, além de ser expulso da PM em 2007.