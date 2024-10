Nunes adota tática de atacar governo federal

Para se defender da crise causado pelo apagão de energia elétrica em São Paulo, que afetou 3,1 milhões de clientes da Enel, a maioria na capital paulista, o prefeito Ricardo Nunes (MDB) adotou como tática ataques à empresa, mas principalmente ao governo federal, com quem é assinada a concessão.

O alvo preferido de Nunes tem sido o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. Nesta sexta-feira (18), em uma entrevista coletiva, Nunes disse que Silveira (PSD) é uma “pessoa sem compromisso”.

O candidato à reeleição classificou Silveira como “fraco” e “mentiroso” ao falar sobre o apagão que atingiu a capital paulista e região metropolitana de São Paulo após as chuvas do dia 11.

Nunes criticou a ida do ministro a um evento na Itália com o diretor da Enel, Alberto de Paoli, no mesmo dia do apagão.

“Eu acho que quando a gente tem um ministro que vai lá para Roma e passa para ver o presidente da Enel, ele não poderia misturar as coisas. Então, a gente tem um ministro fraco, sem compromisso, que é mentiroso. Ele fala que o presidente da companhia de energia elétrica foi indicado no outro governo, mas ele era senador e ele votou a favor. Ninguém quer saber de outro governo, governo passado, governo futuro, eu quero é saber do governo atual”, disse Nunes.